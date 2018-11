Capelle tuigt woonwagenkamp weer op

Het woonwagenkamp aan de Burgemeester Schalijlaan in Capelle aan den IJssel krijgt weer zes standplaatsen. Dat komt voort uit nieuw beleid waar de gemeenteraad maandagavond mee heeft ingestemd.

Het Europees Hof van de rechten voor de mens heeft eerder dit jaar een streep gezet door het uitsterfbeleid dat veel gemeenten voerden bij woonwagenkampen: als iemand het kamp verlaat wordt die plek niet meer opgevuld.

Wethouder van Sluis zegt dat dat in Capelle nooit het geval is geweest. "Wij hebben hier sinds jaar en dag een zestal plekken gehad", zegt de wethouder. "Alleen die waren niet ingevuld. Dus er was eigenlijk niet echt een grote behoefte."

Kraakactie

In mei dit jaar voerden woonwagenbewoners actie bij het woonwagenkamp aan de Burgemeester Schalijlaan in Capelle. De 32-jarige Jeffrey Storm was een van de mensen die om een uitspraak van het Europees Hof gevraagd had. Gesteund door de voor hen positieve uitspraak besloot hij de plek in Capelle te kraken.

De actie van Storm werd opgepikt door andere woonwagenbewoners in het land die daar ook plekken begonnen te bezetten.

De gemeente Capelle besloot daarom als eerste gemeente in de regio Rijnmond om nieuw beleid te maken. "We hebben gesprekken met belanghebbenden gevoerd", zegt van Sluis. Die stonden inmiddels ook op een belangstellendenlijst, die we hadden ingesteld." En daar hebben we met dit nieuwe beleid nu ook invulling aan kunnen geven.

Cultuur

Jeffrey Storm is blij dat zijn acties hebben geleid tot gemeentelijk beleid in Capelle. Storm woont met zijn vrouw bij zijn schoonouders. "Ik ben zelf in een huis opgegroeid, maar mijn vrouw is in een woonwagen geboren. Dat is een cultuur en zij kan dat niet veranderen."

En zo zijn er meer kinderen die allang een eigen woonwagen hadden gewild, die nog steeds bij hun ouders wonen.

Storm houdt nog wel een slag om de arm. "Woningbouwvereniging Havensteder had andere plannen met dit stuk grond. Tot nu toe werken ze niet echt mee." Ook administratiekantoor Nijbod, dat de plaatsen moet beheren en de wachtlijsten bijhoudt, laat volgens Storm niet van zich horen.

Opnieuw actie

"Ze moeten nu wel snel gaan beginnen, want het is nog maar vier maanden voordat dat woonwagenkamp moet zijn ingericht". zegt Storm. "Een woonwagen kost ook flink wat geld en dat kan ik niet uitgeven als ik niet zeker weet dat die woonwagen daar ook kan staan". Jeffrey Storm denkt opnieuw aan actie of zelfs een gang naar de rechter als de voorbereidingen niet van start gaan.

De gemeente Capelle zegt goed overleg te hebben gehad over het woonwagenkamp met Havensteder en het administratiekantoor, maar houdt de vinger aan de pols.