Excelsior-trainer Poldervaart in FC Rijnmond: 'Extra lading op die 7-1' Adrie Poldervaart (trainer Excelsior) in FC Rijnmond

Adrie Poldervaart nam maandag plaats in FC Rijnmond. De trainer van Excelsior zag zijn ploeg afgelopen zondag met maar liefst 7-1 van Ajax verliezen. "Het is een vervelende uitslag. Dit krijgt ook een extra lading, omdat we tegen De Graafschap en FC Groningen ook ondermaats hebben gepresteerd", zegt hij in FC Rijnmond.

Poldervaart vindt dat er na de 1-4 iets knakte bij Excelsior: "Dan moet je het heel compact houden, niet uit je positie gaan rennen en moeilijke dingen doen. Dat gebeurde wel, ondanks de coaching en uitleg." Presentator Bart Nolles ontving niet alleen Poldervaart in FC Rijnmond. Verder schoven Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Emile Schelvis aan. De mannen bespraken in FC Rijnmond ook de 2-0 overwinning van Feyenoord tegen Heracles. Ook de verrichtingen in de eerste divisie kwamen voorbij. Zo behandelden de tafelgasten de zege van Sparta tegen Jong FC Utrecht en kwam de teleurstellende slotfase van FC Dordrecht bij Go Ahead Eagles ter sprake.