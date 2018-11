Nederlandse en Rotterdamse vlag in raadszaal

Leefbaar zette in 2017 uit protest vlaggetjes op tafel, na wegstemmen voorstel voor vlag in raadszaal

Zowel de Nederlandse als de Rotterdamse vlag komt in de Rotterdamse raadszaal op de Coolsingel te hangen. Dat wil een meerderheid van de gemeenteraad.

Dinsdag stemt de gemeenteraad over dit voorstel van Denk, dat kan rekenen op de steun van tenminste Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA en 50Plus.

Bij de begrotingsbehandeling van 2017 diende Leefbaar een identiek voorstel in, daar was in de vorige raadsperiode geen meerderheid voor.

In november vorig jaar besloot de Tweede Kamer op initiatief van de SGP ook de Nederlandse vlag in het parlement te hangen.