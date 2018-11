Oud-regiogenoot over bosbranden Californië: 'huis om de hoek is afgebrand, het is heel dichtbij gekomen'

De Amerikaanse staat Californië wordt al dagenlang geteisterd door bosbranden. Er worden honderden mensen vermist en tientallen Amerikanen hebben de branden niet overleefd. Oud-regiogenoot Frans den Broeder woont inmiddels al vier jaar in Californië. Zijn zoon moest halsoverkop hun huis in de buurt van het rampgebied verlaten.

"Mijn vrouw en ik waren een midweekje weg. Donderdagnacht belde onze jongste zoon dat hij geëvacueerd werd", vertelt Den Broeder. De politie en brandweer gingen langs alle huizen en probeerden bewoners die thuis waren, zo snel mogelijk uit de wijk te krijgen. "Om hem heen stonden de bossen al in brand. Geen tijd te verliezen, geen tijd om spullen mee te nemen."

Het huis van de familie Den Broeder is gelukkig gespaard gebleven, maar om hen heen is de schade groot. "Hier om de hoek is een huis afgebrand", vertelt hij dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "Vijftig meter verderop begint een vallei, die is grotendeels afgebrand. Ook de huizen achter ons zijn weg. Het is heel dichtbij gekomen."

Gortdroog

Het gebied waarin de familie woont, is gortdroog. "Het heeft hier al maanden niet geregend", legt Den Broeder uit. "Zodra de branden hier ontstaan, ben je gelijk gealarmeerd. Het kan heel snel gaan: door asregens kunnen er ook opeens kilometers verderop branden ontstaan."

Inmiddels is de rust voor de familie redelijk teruggekeerd. "We hebben een paar dagen in een hotel gezeten, vijftig kilometer verderop. We zijn tussendoor nog eens naar huis gegaan, maar toen hing er nog te veel koolmonoxide in de woning. Vandaag is alles veilig verklaard, en alles is oké."

Volgens Den Broeder is het schrikbarend wat de branden in de buurt hebben aangericht. "We reden de wijk in, dan zie je hoeveel brandschade er is. Je schrikt." Maar aan de andere kant is Den Broeder nuchter. Dinsdag gaat hij weer aan het werk. "Life goes on", besluit hij.