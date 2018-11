Burgemeester Hellevoetsluis bekijkt undercover brandveiligheid seniorencomplexen

De burgemeesters uit onze regio zijn populair bij het SBS-programma Burgemeester Undercover. Twee weken geleden had burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Papendrecht de hoofdrol. Dinsdagavond is te zien dat burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis vermomd de straat op gaat.

In het programma pakken burgemeesters undercover een probleem in hun gemeente aan. Junius zelf kende het programma niet, maar had wel een probleem dat ze graag vanuit een ander perspectief wilde bekijken: ouderen en brandveiligheid.

"Niet alleen in mijn gemeente, maar in heel Nederland wordt iedereen ouder en wonen mensen langer zelfstandig. In mijn gemeente heb ik wel meegemaakt dat brand in een seniorencomplex extra complicaties geeft, omdat mensen moeilijker wegkomen."

Andere gesprekken

De burgemeester genoot van de kans om op een andere manier in gesprek te gaan met de bewoners van Hellevoetsluis. "De eerste dag was ik een maatschappelijk werkster, dus kon ik echt vragen waar de mensen tegenaan lopen. Mensen mopperen dan flink, dat is toch anders dan in een formeel gesprek met de burgemeester."

Meestal worden bij de burgemeesters snorren of baarden opgeplakt, maar bij Junius ging dit natuurlijk niet. "Ik kreeg wel andere make-up, verschillende pruiken en een bril."

Wat de burgemeester heeft geleerd van haar undercoveroperatie, is dat het onderwerp brandveiligheid in seniorencomplexen nog veel aandacht nodig heeft. Dit is volgens haar niet alleen in haar gemeente, maar in heel Nederland een probleem. Op deze manier hoopt ze dat op de kaart te zetten.

De uitzending met burgemeester Milène Junius is dinsdagavond om 21:30 te zien op SBS 6.