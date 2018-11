Deel dit artikel:













Theresiaschool tovert parkeerplek om in parkje voor meer beweging

Een parkeerplek voor de Theresiaschool in Rotterdam-Zuid is omgebouwd tot mini-park. Wethouder Judith Bokhove opende dinsdagochtend de zogeheten parklet bij de school aan de Strevelsweg, die moet bijdragen aan een veiligere omgeving waarin ouders en kinderen op de fiets of lopend naar school kunnen gaan.

"Kinderen moeten zich vrij voelen en kunnen ontwikkelen in hun zelfstandigheid om alleen naar school te gaan", zegt Belinda Warbie, directeur van de Theresiaschool. "Met een pilot zoals dit willen we bewijzen dat het kan." Het 'bezetten' van een parkeerplek met een parklet moet een stimulans vormen om de auto te laten staan. Er is tenslotte minder plek om te parkeren in de straat. "Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen bewegen", zegt wethouder Judith Bokhove. "Het draagt bij aan zelfstandigheid, voorkomt overgewicht en het is zoveel schoner." De wethouder en directeur verwachten dat de omgeving veiliger wordt voor fietsers en voetgangers als meer mensen de auto achterwege laten. "Het verkeersbeeld wordt rustiger. Ouders zien dan dat het veiliger is om naar school te fietsen of lopen. Dat geeft rust in de omgeving van de school." De parklet staat als proef een maand op een van de parkeerplekken van de school. "Een mooie try-out om te zien dat het echt werkt", zegt Warbie. "De kinderen kunnen daarna evalueren wat dit voor hen betekend heeft."