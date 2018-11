Deel dit artikel:













Van Persie niet op trainingsveld, Sinisterra weer bij groep Robin van Persie

Feyenoord trainde dinsdag met een kleine groep in verband met het interlandvoetbal. Robin van Persie, die er afgelopen zondag niet bij was tegen Heracles Almelo, liet zich niet op het veld zien. Luis Sinisterra deed wel weer met de groep mee. Ridgeciano Haps niet, hij werkte apart aan zijn herstel.

Feyenoord komt komend weekend niet in actie vanwege een interlandbreak. In de Kuip wordt echter wel gevoetbald. Het Nederlands elftal neemt het vrijdag in de Nations League op tegen Frankrijk. Enkele dagen later speelt Oranje nog tegen Duitsland, in Gelsenkirchen.