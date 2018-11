Deel dit artikel:













Spanning en sensatie, seks en geweld in Rotterdamse bioscopen na de oorlog Bioscoop Capitol aan de Nieuwe Binnenweg, uit 1954. Fotograaf: Lex de Herder, bron: Stadsarchief Rotterdam.

Voor de Tweede Wereldoorlog telde Rotterdam opvallend veel bioscopen. Van de negentien waren er na de bombardementen nog maar twaalf over. In de binnenstad overleefde alleen Luxor. Toch was de film in de jaren vijftig één van de meest populaire vormen van vermaak.

"De wederopbouwperiode is een heel interessante periode", vertelt de Rotterdamse historicus Thunnis van Oort. Hij doet onderzoek naar Rotterdam als filmstad in de jaren vijftig. "De meeste mensen hebben er een beeld bij van soberheid en gematigdheid. Maar als je kijkt naar wat er in de bioscopen werd vertoond, geeft dat een heel ander beeld: spanning en sensatie, seks en geweld", legt Thunnis uit. Er werden in die tijd zes tot zeven miljoen kaartjes per jaar verkocht. Dat was alleen al in Rotterdam. Een kaartje kostte gemiddeld twee kwartjes. Vrijdagmiddag vertelt Thunnis meer over zijn onderzoek in Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht. Hij is nog op zoek naar mensen met herinneringen aan de bioscoop in de jaren vijftig.