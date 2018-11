Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











N59 bij Den Bommel dicht na frontale botsing Foto: Weginspecteur Jeroen Foto: Weginspecteur Jeroen Foto: Weginspecteur Jeroen

De N59 tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein is dinsdagmiddag in beide richtingen afgesloten geweest na een ernstig ongeluk. Rond 14:00 uur was de weg richting Rotterdam weer open.

Eén persoon raakte gewond bij een frontale botsing tussen twee auto's en is overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk op Goeree-Overflakkee was ook een aanhanger met strobalen betrokken. De lading ligt op de weg. Verkeer wordt omgeleid via de parallelweg.