Marco Borsato treedt na vijftien jaar weer op in de Kuip: 'Dit stadion heeft een ziel'

Vijftien jaar na zijn uitverkochte concertreeks in de Kuip, keert de Nederlandse zanger Marco Borsato terug naar Rotterdam. Woensdag 29 mei staat hij voor de tiende keer op het podium in het voetbalstadion. Dat maakt hij dinsdag in Rotterdam bekend.

"Dit stadion heeft een ziel, dit stadion heeft historie. Ook voor mij", zegt Borsato tijdens een persconferentie vanuit de spelerstunnel in de Kuip.

Marco Borsato neemt andere artiesten mee, waaronder André Hazes en Lil' Kleine en Di-rect. "Ik wil er ook een evenement van maken waar je met je kinderen naartoe kan."

De zanger haalde tijdens de bekendmaking herinneringen op van zijn vorige optredens in de Kuip. "Ik voelde me gedragen en omarmd."

Het is voor het eerst dat er weer muziekconcerten zijn in het Feyenoordstadion. De laatste keer was in 2008, toen trad Doe Maar op. Komende zomer speelt ook Rammstein in de Kuip, op 25 juni. Er was vorig jaar wel een optreden van Najib Ahmali en Jandino Asporaat in het stadion.

Borsato is recordhouder liveconcerten in de Kuip, hij heeft in totaal al negen keer in het stadion gestaan, voor het eerst in 2002. Zijn concertreeks in 2004 kwam in hetzelfde jaar als de hit Wat Zou Je Doen met Ali B.

Zijn videoclip voor de hit Binnen werd volledig in Rotterdam opgenomen.



De kaartverkoop voor zijn concert op 29 mei start vrijdag.

Bekijk hier de persconferentie vanuit de spelerstunnel in de Kuip terug