Zoon bekent doden Mona Baartmans

De zoon van Mona Baartmans heeft bekend dat hij zijn moeder heeft omgebracht en begraven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM).

De 79-jarige Mona uit Delft werd al langer dan een maand vermist. Ze verdween op zondag 23 september na een bezoek aan haar man in een verzorgingstehuis in Den Haag.

De politie zocht twee weken geleden in een natuurgebied in de buurt van de Heinenoordtunnel, na een serieuze tip. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) was daarbij aanwezig. Ook werden speurhonden ingezet. Uiteindelijk werd enige tijd later een lichaam gevonden, maar toen was nog niet zeker of het om Mona zou gaan. Dit moest eerst worden onderzocht door het NFI.



De 60-jarige zoon van Baartmans zit sinds eind september vast op verdenking van betrokkenheid bij haar vermissing. Zijn huis aan de Zadelmaker in Oud-Beijerland is sindsdien meerdere keren doorzocht. De politie deed daarnaast ook onderzoek op andere plekken in en om Oud-Beijerland.