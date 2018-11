Mulder fluit NEC-Sparta

Siemen Mulder fluit komende zondag de wedstrijd in de eerste divisie tussen NEC en Sparta. In Nijmegen wordt om 16:45 uur afgetrapt.

Mulder zou Sparta vorige maand ook al fluiten in de uitwedstrijd bij Roda JC, maar werd toen op het allerlaatste moment vervangen, omdat Dennis Higler ziek was. Daardoor moest Mulder Feyenoord-PEC Zwolle fluiten en werd Rob Dieperink op Sparta gezet. De wedstrijd NEC-Sparta is zondag live te volgen via Radio Rijnmond.

FC Dordrecht komt zaterdagavond in actie in de thuiswedstrijd tegen Eindhoven en Jannick van der Laan is de scheidsrechter. De jonge arbiter uit Cuijk fluit pas sinds dit seizoen betaald voetbal. Aan de Krommedijk wordt om 19:45 afgetrapt. De wedstrijd is live te volgen via de livestream van RTV Rijnmond.