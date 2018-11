Felle botsing over energietransitie in begrotingsraad Rotterdam

Wie betaalt de energietransitie? Met die vraag begon de tweede dag van de begrotingsbehandeling in de Rotterdamse gemeenteraad. “Dit gaat de gewone Rotterdammer betalen, die krijgt de rekening net zoals in Duitsland”, zei Eerdmans van Leefbaar Rotterdam.

Lees verder onder de video

“U wilt het angstbeeld oproepen dat de gewone Rotterdammer een rekening van 60 duizend euro thuis krijgt voor de energietransitie”, reageert VVD-fractievoorzitter Karremans. “Dat is niet zo.” D66 gaf toe dat nog niet duidelijk is hoe het zit met de kosten. “We moeten geen angst aanjagen, maar het eerlijke verhaal is dat we nog niet precies weten hoe het zit. Dat weten we pas als het Klimaatakkoord er ligt.”

“U heeft duidelijk geen idee waar u naartoe gaat, maar hoe denkt de wethouder erover?”, reageerde Eerdmans. “De gewone Rotterdammer krijgt niet de rekening van de energietransitie”, verzekerde wethouder Bonte van Duurzaamheid.

Even daarvoor was de begrotingsraad met een knal begonnen. Raadslid Verkoelen van 50Plus was ziedend, omdat de coalitiepartijen maandagavond met de wethouders alle moties hadden besproken. “Dit is een theaterstuk, waarvan het slotakkoord al is getekend”, zei Verkoelen. Ze stelde voor om maar meteen over de moties te gaan stemmen, maar daar ging de gemeenteraad niet in mee.

Na de lunchpauze sprak de gemeenteraad besloten over het vertrek van topambtenaar Ina Sjerps. Zij heeft een nieuwe baan bij de Erasmus Universiteit, maar wordt nog betaald door de gemeente Rotterdam. Leefbaar Rotterdam wilde weten hoe dit zit, maar het college wil alleen achter gesloten deuren over ambtenaren praten.

Later spreekt de gemeenteraad over Zorg en Wonen. Wethouder Kurvers (Bouwen en Wonen) heeft met zo’n 40 moties het meeste huiswerk meegekregen voor tijdens de begrotingsbehandeling.