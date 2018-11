Hoogbouwexpert: geen gebouwen hoger dan 300 meter in Rotterdam

In Rotterdam gaat de komende tien jaar niet hoger gebouwd worden dan 300 meter. Dat zegt hoogbouwexpert Arjen Knoester van de gemeente Rotterdam in het TV Rijnmond-programma De Zoekmachine.

Voor een gebouw van 300 meter zal, net als bij de Zalmhaventoren, geheid moeten worden met palen die 65 meter de grond in gaan om op de tweede harde laag te komen.

Volgens architect Diederik Dam van het bureau Dam en Partners dat ook de Zalmhaventoren ontworpen heeft, moet ook speciale massadempingstechniek in de top van het gebouw worden toegepast tegen trillingen en bewegingen als gevolg van harde wind.

Nog hoger bouwen dan 300 meter is volgens expert Knoester bijna niet mogelijk. De voet van zo'n hoog gebouw moet gigantisch zijn en daarvoor is geen ruimte in Rotterdam. De inkomsten van megatorens, zoals ze die in Dubai of Saudi-Arabië bouwen, wegen in Nederland ook niet op tegen de kosten.

