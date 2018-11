Deel dit artikel:













Marten de Roon: 'In de Kuip tegen Frankrijk, er zijn niet veel mooiere affiches'

Marten de Roon speelt vrijdag met het Nederlands elftal tegen wereldkampioen Frankrijk. En dat is speciaal voor de oud-Spartaan, die in de jeugd bij Feyenoord speelde. "Ik hoop dat ik speel. De Kuip is iets bijzonders. In zo'n ambiance, zo'n wedstrijd. In de Kuip tegen Frankrijk, er zijn niet veel mooiere affiches", zegt de middenvelder van het Italiaanse Atalanta Bergamo.

In oktober startte De Roon in de basis tegen Duitsland, door Oranje met 3-0 gewonnen. En De Roon gaf zijn visitekaartje af door Toni Kroos, speler van Real Madrid, uit de wedstrijd te spelen. "Dat ik het mocht laten zien, en dat het goed ging, een bepaalde manier van spelen kon laten zien, dat geeft wel stukje bekendheid bij de mensen." "Maar de mensen die het moeten weten, de staf, de begeleiding, weten wat mijn sterke kanten zijn. Maar tegen Duitsland hebben wel meer mensen het kunnen zien", aldus De Roon, die zes interlands achter zijn naam heeft staan, maar tegen Duitsland voor het eerst voor eigen publiek speelde. De Roon is populair in Italië, bij Atalanta Bergamo. Zo populair zelfs dat een fan een nogal opvallend spandoek had gemaakt tijdens een thuisduel van zijn club met de tekst: 'Sinds De Roon er is, kijk ik geen porno meer.' "Dat was redelijk hilarisch."