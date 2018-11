Station Lansingerland-Zoetermeer bijna in gebruik

Het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer gaat binnenkort open. Dit knooppunt gaat dan een belangrijke rol spelen in het openbaar vervoer en autoverkeer. Het station moet ervoor zorgen dat reizigers sneller tussen Gouda, Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag kunnen reizen.

Dennis Dierikx, projectmanager station Lansingerland-Zoetermeer, zegt dat 70 duizend reizigers tot 25 minuten sneller in Gouda en Utrecht zijn vanuit Lansingerland-Zoetermeer. Vanaf 9 december kunnen de eerste reizigers in de trein stappen. In mei 2019 moet het station helemaal compleet zijn.

"Het meest concrete plan is momenteel om de RandstadRail door te trekken", legt Dierikx uit. "Omdat je dan de verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam nog beter versterkt en de regio weer een stap verder brengt."

Het station maakt onderdeel uit van het tracé van de RandstadRail. Voorheen was dit stadion bekend onder de werktitel Bleizo.