Als een speer heen en weer in zwembad De Kulk

Enkele tientallen zwemmers met een verstandelijke beperking gingen afgelopen weekend helemaal los in zwembad De Kulk. Namens het Rijnmondgebied deden ook de sporters van de stichting GJVW mee, het Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenenwerk.

De deelnemende teams kwamen uit Amsterdam, Bergschenhoek, Lisse, Utrecht en Schiedam. Zwemvereniging ZVVS uit Vlaardingen en Schiedam organiseerde het evenement en stelde ook het bad gratis beschikbaar.

De bevlogen coaches van het Schiedamse team zijn het echtpaar Leon en Ingrid Bruggeman. Ze zijn geliefd bij de zwemmers en doen het zelf ook met hart en ziel, en uiteraard als vrijwilliger. "Een warm bad' zo mooi om te doen", roepen ze in koor.

Aanstekelijk

Jong en oud kwam in actie op verschillende onderdelen, van vrije slag tot vlinderslag, van rugslag tot borstcrawl.

Na afloop kreeg iedereen een fraaie medaille en een oorkonde. Het plezier dat er letterlijk rond spatte was aanstekelijk. Enthousiaste teamgenoten moedigden elkaar aan, net als vrienden en familie op de tribune.

"Worst in mijn fluit"

De starter die zwemmers bij iedere wedstrijd met een fluitje het bad in leidde werd natter en natter. Sommige zwemmers maakten bij het te water gaan nogal wat spetters.

"|Vorige week deed ik een schooltoernooi, toen werd er echt met de start een bommetje gemaakt, ik was zeiknat", lacht de olijke man in het wit. Toen een vrijwilliger langskwam met een bord met kaas, worst en tomaatjes sprak de bespetterde man de legendarische woorden:"Nee, mevrouw bedankt, anders komt er worst in mijn fluit".