PostNL gebruikt voor bezorging steeds vaker de bakfiets Wethouder Bonte krijgt een symbolisch pakketje van postbezorger Rodney Postbezorger Rodney op de elektrische bakfiets, geflankeerd door traditionele postbezorgers

Sinds afgelopen zomer heeft PostNL negen elektrische bakfietsen in Rotterdam rondrijden. Dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Het postbedrijf heeft als doel om in 2025 in de vijf grote steden emissieloos brieven en pakketten te bezorgen. Dinsdag werd op het Rotterdamse stadhuis aandacht voor dit groene plan gevraagd.

Geflankeerd door traditionele postbezorgers uit de PTT-tijd overhandigde Rodney de Bruin, die nu de post bezorgd, een symbolisch pakketje aan wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid. Vervoer van de toekomst Bonte is blij met het plan van PostNL. "Dit is de oplossing en het vervoer van de toekomst. We hebben in Rotterdam een probleem met luchtvervuiling en ben blij dat dit bedrijf in de toekomst emissieloos gaat bezorgen." Bonte is blij met het plan van PostNL. "Dit is de oplossing en het vervoer van de toekomst. We hebben in Rotterdam een probleem met luchtvervuiling en ben blij dat dit bedrijf in de toekomst emissieloos gaat bezorgen." Ook bezorger Rodney ziet de persoonlijke voordelen van de elektrische bakfiets. "De bakfiets is elektrisch ondersteund. Het is een stuk lichter en kom niet meer met spierpijn thuis." Hij krijgt ook leuke reacties. "Mensen bellen of zwaaien. Ook kinderen vinden het leuk." Minder uitstoot Een schone en bereikbare binnenstad wil PostNL. Dit betekent achthonderd uitstootvrije bezorgkilometers per dag en een vermindering van 50.500 kg CO2-uitstoot per jaar. Een schone en bereikbare binnenstad wil PostNL. Dit betekent achthonderd uitstootvrije bezorgkilometers per dag en een vermindering van 50.500 kg CO2-uitstoot per jaar. In Rotterdam komen drie speciale fietsoverslagpunten van waaruit wordt bezorgd. Met deze elektrische bakfietsen haalt en brengt PostNL zakelijke post en pakketten van en naar bedrijven en worden ruim 250 brievenbussen in de stad geleegd.