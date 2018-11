Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Waarschuwing voor 'sluipmoordenaar' koolmonoxide: al veertig slachtoffers De melding aan de Rottekade. Foto: Spa Media

Al veertig mensen zijn in de afgelopen zes weken in het ziekenhuis opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging. Het landelijke cijfer is volgens de brandweer opmerkelijk, omdat het stookseizoen nog maar net op gang is gekomen.

Vijf van de slachtoffers vielen in Bergschenhoek. Daar moest eind oktober een heel gezin uit een woning aan de Rottekade worden gehaald. Koolmonoxidevergiftiging ontstaat onder meer door kachels, geisers en cv-ketels die niet goed onderhouden zijn. Ook nieuwe cv-ketels kunnen een boosdoener zijn, omdat de afvoer vaak verkeerd wordt geïnstalleerd. De giftige CO2 die vrij kan komen is nauwelijks waarneembaar en niet te ruiken en staat daarom bekend als sluipmoordenaar. Lees ook: Vijf gewonden door koolmonoxide in Bergschenhoek 'Grieperig, misselijk gevoel' 'Symptomen van koolmonixidevergiftiging zijn een grieperig, misselijk gevoel. Je krijgt ook een hele rode kleur in je gelaat en je wordt gewoon heel loom. Echt een gevoel van: ik ben spontaan ziek aan het worden", zegt Peter Schuurmans van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 'Symptomen van koolmonixidevergiftiging zijn een grieperig, misselijk gevoel. Je krijgt ook een hele rode kleur in je gelaat en je wordt gewoon heel loom. Echt een gevoel van: ik ben spontaan ziek aan het worden", zegt Peter Schuurmans van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer en de Brandwonden Stichting denken dat het werkelijke aantal slachtoffers overigens nog hoger ligt, omdat incidenten met open haarden of houtkachels daarin niet zijn meegenomen. CO-melder De Nederlandse Brandwonden Stichting zegt dat uit een steekproef blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet dat er een CO-melder moet hangen op de plaats waar een cv-ketel, geiser, open haard of kachel aanwezig is. De Nederlandse Brandwonden Stichting zegt dat uit een steekproef blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet dat er een CO-melder moet hangen op de plaats waar een cv-ketel, geiser, open haard of kachel aanwezig is. In de Rijnmondregio rukt de brandweer gemiddeld vijftien tot twintig keer per maand uit voor incidenten met koolmonoxide.