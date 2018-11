'Gun jong kalfje op Eiland van Brienenoord rust'

Babynieuws op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam-Zuid. Een van de Schotse Hooglanders daar is onlangs bevallen van een kalfje.

Op sociale media circuleren al behoorlijk wat foto's van bezoekers die het kalfje hebben vastgelegd. Het Zuid-Hollands Landschap, beheerder van het eiland, vraagt bezoekers nu om enige terughoudendheid.

"Ik vind het hartstikke mooi dat de natuur om de hoek is voor heel veel mensen", zegt Mirjam Eijkelenboom van het Zuid-Hollands Landschap.

"We zitten natuurlijk in de achtertuin van heel veel Rotterdammers. Natuur is er ook echt om te beleven en dan zie je dat dat heel goed hand in hand gaat op het Eiland van Brienenoord."

Het kalfje is pas een paar dagen oud en daardoor volgens de boswachter nog erg kwetsbaar. "Ik ben zelf ook moeder van twee kinderen en ik weet nog heel goed dat ik de eerste weken ook geen polonaise aan mijn bed hoefde. Datzelfde geldt voor zo'n koe met haar kalf."

Voor bezoekers heeft Eijkelenboom daarom een advies: "De oproep voor de mensen die hier komen: geniet samen met ons van al het moois van het Eiland van Brienenoord, maar gun moeder en kalf ook de rust die ze nu nodig hebben en kom wat later terug."