Discussie over woonbeleid sleept voort in Rotterdam

De linkse oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad zette zich dinsdag opnieuw stevig af tegen het woonbeleid van het college. Raadslid Van Zevenbergen van de SP biedt wethouder Kurvers een bord met foto’s van bewoners van de Tweebosbuurt aan, met de tekst: Sloop ons niet!

Raadslid Roest van GroenLinks noemt de kritiek op het woonbeleid van het college niet terecht: “U zegt steeds dat wij 12 duizend sociale huurwoningen slopen. Dat doen wij niet, er worden 12 duizend woningen gesloopt tot 2030, dus de komende vier jaar zijn dat er 4 duizend. Daarnaast bouwen we 18 duizend woningen bij.”

Karremans van de VVD verdedigt het woonbeleid: “Starters en de middenklasse is jarenlang de stad uitgejaagd, daar gaan wij nu voor bouwen.”

Zonnepanelen wethouders

Later ontstond consternatie over een motie van Leefbaar Rotterdam. De partij roept wethouders op om zonnepanelen op hun huis te plaatsen. “Nu zijn er nog maar drie wethouders die zonnepanelen hebben, ze moeten het goede voorbeeld geven”, vindt Eerdmans.

Roest vindt de motie niet kunnen. “Dit is op de man spelen, wij maken hier beleid voor de hele stad. Laten we zonnepanelen plaatsen op het stadhuis.” Ondanks de oproep van Roest trok Leefbaar de motie niet in.

Dag van Rotterdammerschap

Een motie van Denk om te onderzoeken of er een jaarlijkse Rotterdamse feestdag moet komen, kan op steun rekenen van het college.

“Komend jaar is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gebouwd, dat gebeurde in 1270, dat lijkt me een mooie gelegenheid voor een feestdag”, vindt wethouder Wijbenga. CDA, Leefbaar en PvdA vinden dat er al teveel feestdagen zijn.

Kale mannen

Wijbenga zag niets in de moties van de PVV. “Zwarte Piet moet zwart, daar gaat de politiek niet over. Dus zwart of roetveeg, het maakt niet uit. Wij gaan er niet over.”Van de motie om een hoofddoekjesverbod voor minderjarigen maakte hij een grap. “Ik heb hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar ik ben op een onderschat probleem gestuit, de kale man die een pet draagt”, sprak Wijbenga plechtig.

“Ik vraag andere kale raadsleden zoals meneer Lansink en Meeuwissen met wethouder Grauss en mijzelf mee te denken over de oplossing van dit probleem.”

Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Tanya Hoogwerf van Leefbaar: “Er zijn meisjes die bang zijn om naar de hel te gaan als ze geen hoofddoek dragen. Dus u kunt het belachelijk maken wat de Meeuwissen hier aankaart, hij heeft wel degelijk een punt.”