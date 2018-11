Supermarkt Rotterdam-Feijenoord verzamelt speelgoed voor arme kinderen

De Albert Heijn aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid komt in actie voor kinderen die opgroeien in armoede. De supermarkt roept iedereen op om tweedehands speelgoed, dat nog goed bruikbaar is, in te leveren bij het filiaal. "We willen wat doen voor onze buurt."

Het initiatief wordt bewust gestart in aanloop naar de feestdagen. Voor velen een tijd om naar uit te kijken, maar voor veel mensen is het ook een lastige tijd. Bijvoorbeeld voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een kleine beurs.

"Wij nemen het speelgoed nog even onder handen", vertelt supermarktmanager Ferdi Keijzer. "We maken het schoon en stallen het dan uit in ons magazijn." Een aantal scholen in de omgeving is door de supermarkt benaderd. "Kinderen die door de scholen worden aangedragen, mogen dan bij ons cadeaus uitzoeken."

Rotterdammers kunnen hun steentje bijdragen, legt Keijzer uit. "Speelgoed dat nu niet meer wordt gebruikt, kan bij ons worden ingeleverd. Op deze manier kunnen we het teruggegeven aan kinderen in de buurt die in de kerstperiode geen cadeaus krijgen, terwijl hun klasgenoten wel presentjes ontvangen."