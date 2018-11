Rotterdam op z'n mooist op kalender van Roland Vonk

Dagelijks grijpt hij naar zijn fotocamera, als hij met hond Mees door Rotterdam loopt. 'Prijsschieten' noemt Radio Rijnmond-presentator Roland Vonk het, als het licht goed valt en elk plaatje lijkt te lukken. Een selectie van zijn werk is vanaf vrijdag terug te vinden op de kalender 'Licht op Rotterdam - Roland Vonk op stap met hond Mees'.

Voor de kalender zijn dertien foto's geselecteerd. Daarbij hield Vonk rekening met de maanden waarin de plaatjes geschoten zijn. Onder meer het Kralingse Bos, de Binnenrotte en zijn favoriete plek, de Bergsingel, zijn terug te vinden op de kalender.

"Ik had zelf ook het idee om een foto gemaakt op Rotterdam-Zuid in de kalender te doen, maar daar loop ik zelden met de hond", legt Vonk uit. "Het is dus heel erg deze omgeving."

Zonnestralen

Belichting vindt Vonk één van de belangrijkste factoren voor een goede foto. "Het mooiste is eigenlijk als sommige delen van de omgeving nog onbelicht zijn", legt Vonk uit. "Als de zon opkomt krijg je overal van die zonnestralen, dat kan geweldig zijn." Hij heeft een voorliefde voor fotograferen in de ochtend en de avond. "Een mooie zomerdag waarop alles licht is, is niet zo spannend."

De foto's zijn allemaal op ooghoogte gemaakt, zonder gebruik van poespas. Met een klein cameraatje, "die kost zo'n duizend euro", trekt hij er regelmatig op uit met vrouw en hond. "Ik maak zoveel foto's, dus heb ik mezelf die dure camera maar gegund."

Vrijdagavond om 19:30 uur presenteert Vonk in Donner in Rotterdam zijn kalender. De boekhandel noemt het werk 'de Rotterdam-ste kalender van 2019'.