24 uur per dag pokkeherrie in je hoofd

Nooit meer stilte, omdat er continu een hoge pieptoon of lage bromtoon in je hoofd zit. Daar kun je goed gek van worden. Voor Peter van der Ende was de herrie in het begin zo ondraaglijk dat hij zelfmoord wilde plegen.

Van der Ende is niet de enige die continu geluidsoverlast in z'n hoofd heeft. Naar schatting een miljoen mensen in Nederland hebben last van gepiep, gefluit of gebrom dat niemand anders hoort, in allerlei gradaties. Wie er onder gebukt gaat, wordt als het ware belazerd door zijn eigen hersenen.

Gehoorbeschadiging is een van de oorzaken. Wie te dicht bij de geluidsboxen staat tijdens een popconcert loopt dus risico. Veel minder bekend is dat ook langdurige stress ervoor kan zorgen dat het nooit meer rustig wordt in de bovenkamer. Van der Ende: "Ik heb het gekregen na een periode van veel te hard werken."

Bittere pil

De interne herrie is chronisch, zegt hij. Je komt er zelden nog vanaf. En dat was voor Van der Ende een bittere pil.

Op zo'n manier leven? Dat wilde hij aanvankelijk niet. Hij raakte in een depressie en overwoog een einde aan zijn leven te maken.

Inmiddels gaat het stukken beter. Door therapie. "Ik heb geleerd om het geluid betekenisloos te maken. Als dat lukt, dan ben je een heel eind op weg om toch een redelijk normaal en gelukkig leven te leiden."

Van der Ende is vrijwilliger bij de Stichting Hoormij en geeft lezingen over tinnitus, zoals het verschijnsel officieel heet. Binnenkort vertelt hij zijn verhaal in het Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis. Aanschuiven daar kan niet meer. De lezingen zijn stijf uitverkocht.

Meer informatie? https://www.stichtinghoormij.nl/