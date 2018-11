VIDEO: Politie en defensie oefenen terroristische aanslag bij Erasmusbrug

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn woensdagochtend de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) aan het werk. De experts oefenen wat ze moeten doen bij een terroristische aanslag, zoals het onschadelijk maken van een bom met chemicaliën.

Zo'n zestig mensen van de politie, brandweer en EOD werken mee. Op de brug staan containers en dienstwagens van waaruit de oefening geleid wordt.

"Het scenario dat we draaien is dat er op verschillende locaties in Rotterdam invallen zijn geweest door een speciaal team", vertelt woordvoerder François Valks. "Op een van die locaties zijn chemicaliën gevonden en is naar voren gekomen dat in één van de ruimtes van de Erasmusbrug een lab zou zitten, waar explosieven gemaakt zouden worden."

Om die reden wordt ook ín de Erasmusbrug geoefend. "Met perslucht moeten mensen de brug in, door hele kleine luikjes. Daar komt het op de behendigheid en beheersing van de materialen aan", legt Valks uit.

Voor de oefening is er rook in de brug geblazen. Ze zien dus geen hand voor ogen. "Een hele belangrijke oefening, omdat je in zo'n situatie wel veilig de weg moet zien te vinden."

Auto's, voetgangers en schepen hebben volgens de gemeente Rotterdam geen last van de oefening. De test rond de Erasmusbrug duurt tot ongeveer 16:00 uur.