Makkelie fluit in Milaan Italië-Portugal

Danny Makkelie fluit komende zaterdag de wedstrijd in de Nations League tussen Italië en Portugal. De Dordtenaar wordt in Milaan bijgestaan door de assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra.

Kevin Blom en Pol van Boekel reizen als vijfde en zesde official af. Portugal met sterspeler Cristiano Ronaldo in de gelederen gaat aan kop in de poule.

In de Kuip fluit vrijdagavond de Engelsman Anthony Taylor de wedstrijd tussen Nederland en wereldkampioen Frankrijk.