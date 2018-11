Caravanbrand in Spijkenisse is aangestoken

De caravanbrand in Spijkenisse, vorige week, blijkt te zijn aangestoken. Dat heeft de politie woensdag bevestigd.

De caravan naast het woonwagenkamp aan de Clara Visserstraat ging in vlammen op. De bewoner van de caravan werd overgebracht naar het ziekenhuis, omdat hij veel rook had ingeademd.



In diezelfde nacht waren nog zes andere branden. Bij een brand aan de Middenbaan-Zuid in Hoogvliet ging een busje in vlammen op. Daarna vlogen auto's in de brand in Spijkenisse aan de Schenkelweg, de Molenlaan, de Iepenlaan en de Randweg. Aan de ir. De Grootweg werd een scooter aangestoken.

Of er een verband is tussen de brand in de caravan en de overige branden, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader van de branden nog niet in beeld.