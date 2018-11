Deel dit artikel:













Verkiezingen in Molenlanden: hoe blijven de dorpen leefbaar? De molen van Bleskensgraaf (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Vanaf 1 januari 2019 ontstaat in het hart van de Alblasserwaard een gemeente met een oppervlakte die vergelijkbaar is met Rotterdam: Molenlanden. Het is een samenvoeging van Molenwaard en Giessenlanden. Toch wonen er maar 43 duizend mensen. Zij gaan op 21 november naar de stembus. Wat staat er voor hen op het spel?

Als je het de inwoners vraagt, dan wordt de grootste klus van de nieuwe gemeente het leefbaar houden van de twintig dorpskernen. Tijdens gesprekken in de verschillende dorpen vertellen mensen dat ze bang zijn dat Molenlanden voorzieningen op centrale plekken wil gaan aanbieden. Dat zou betekenen dat scholen, sportvoorzieningen en loketten van de gemeenten uit sommige dorpen gaan verdwijnen. Alle zeven politieke partijen die meedoen in Molenlanden proberen de inwoners gerust te stellen. In elk dorp moet tenminste één school open blijven, vinden ze. SGP en Progressief Molenlanden willen dat er in de gemeente ook nog een technische vakschool bijkomt. Maar ook andere voorzieningen moeten behouden blijven, zoals zwembaden en bibliotheken, vinden ze. Daarbij mogen de kleine dorpen niet lijden onder de grote, vinden met name DoeMee! Molenlanden en Progressief Molenlanden. Als het aan het CDA ligt krijgt elk dorp een dorpsregisseur waar mensen terecht kunnen met vragen over de dienstverlening van de gemeente. Ook moeten er enkele huizen van de gemeente komen, waar ambtenaren werken. DoeMee! Molenlanden vindt dat elk dorp een eigen budget moet krijgen. Wie gaat dat betalen? Het probleem is alleen hoe de partijen die ambitie willen gaan betalen. De Alblasserwaard is een krimpregio. Het aantal inwoners daalt. Ook zijn er minder leerlingen, waardoor de scholen steeds kleiner zullen worden. De VVD en DoeMee! Molenlanden willen bovendien de onroerendezaakbelasting verlagen. De VVD zegt in plaats daarvan goed te willen kijken naar nut, noodzaak en rechtvaardigheid van subsidies. Leefbaarheid gaat niet alleen over voorzieningen, maar ook over duurzaamheid. Alle partijen zijn voor het stimuleren van duurzame landbouw. CDA en VVD willen het gebruik van zonnepanelen stimuleren. Windmolens ziet de VVD niet zo zitten. Progressief Molenlanden en Jezus Leeft willen die wel. ChristenUnie denkt niet dat windturbines tegen te houden zijn. Toerisme Een punt van zorg, ook met het oog op leefbaarheid, zijn de vele toeristen die afkomen op de molens van Kinderdijk. Progressief Molenlanden wil touringcars weren uit de spits, om de drukte op de Lekdijk te verminderen. SGP wil toeristenbelasting, ook in Giessenlanden (Molenwaard heeft die al), VVD en ChristenUnie willen daar juist van af. DoeMee! Molenlanden komt nog met het plan om een maximum aantal bezoekers in te stellen voor Kinderdijk. Zondagsrust Een heikel punt in de Alblasserwaard is ook de zondagsrust. De SGP is tegen sportevenementen op zondag en ook de winkels moeten op die dag gesloten blijven. Het CDA wil een uitzondering voor horecagelegenheden en toeristische trekpleisters. DoeMee! Molenlanden wil dat ook rekening wordt gehouden met mensen die niet naar de kerk gaan. Jezus Leeft! vindt dat winkels niet op zondag open mogen als omwonenden daar tegen zijn. De VVD wil dat winkels gewoon open kunnen op zondag. Genoeg te kiezen dus. Wie het nog niet weet kan op internet het stemkompas invullen. Maar beter is het nog om woensdag naar Rijnmond te luisteren en te kijken. Er is dan 's middags onder meer een gesprek met de waarnemend burgemeesters van Molenwaard en Giessenlanden en 's avonds volgt een verkiezingsdebat met zes van de zeven deelnemende politieke partijen.