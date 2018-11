Bekeuringen trouwstoet voor 'kansloos gedrag op de weg' in Dordrecht

De politie in Dordrecht heeft afgelopen weekend fikse boetes uitgedeeld aan de deelnemers van een trouwstoet. De bestuurders van de huurauto's hielden zich niet aan de verkeersregels.

Volgens de politie op Facebook lieten de bestuurders 'kansloos gedrag op de weg zien'. "Het regende meldingen, omdat de bestuurders zich de koning van de weg waanden met hun gehuurde patserauto's."

De stoet reed onder meer over de Laan der Verenigde Naties en het centrum van de stad. Op de Visstraat werden de wagens aan de kant van de weg gezet. Agenten kregen daar te horen dat ze 'misgunners' zouden zijn.

Gesprek

De politie opende de dialoog. "Na een goed gesprek met de bruidegom, bruid en ceremoniemeester werd hun al snel duidelijk dat het voortzetten van dit gedrag niet bij zou dragen aan de speciale dag. Zij wilden namelijk niet dat wij de auto's of rijbewijzen zouden afpakken en spraken daarom hun gasten aan, waarna de overlast verdween", zegt de politie op Facebook.

Een van de deelnemers kon zich niet inhouden en ging toch weer de fout in. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De man krijgt binnenkort een bekeuring voor zijn misdragingen, voor en na het gesprekje met de politie.

Enkele weken geleden werden nog Kamervragen gesteld omdat de politie niet zou hebben opgetreden nadat drie trouwstoeten voor problemen zorgden in Rotterdam. De politie liet toen weten dat er ook toen boetes zijn uitgedeeld en dat verder ingrijpen niet mogelijk was, vanwege een spoedtransport.

