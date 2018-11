Rechter: specialisten Ruwaard hebben alsnog recht op meer geld

Ruim 45 artsen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben mogelijk nog recht op een bedrag van bijna 5 miljoen euro. Dat geld staat nu nog op de rekening van de curatoren die het faillissement afwikkelen. Dat heeft de rechter in Rotterdam woensdag besloten.

De uitspraak betekent niet dat de artsen hun geld daadwerkelijk krijgen. Er zijn honderden partijen die een vordering hebben. Veel partijen, zoals de bank, gaan voor.

De partijen kwamen bij de Rotterdamse rechter uit, omdat ze in de vijf jaar na het faillissement in juni 2013 niet tot een oplossing kwamen.

De specialisten meenden nog geld tegoed te hebben voor het werk dat zij hebben verricht voor het faillissement. Dat is nooit uitbetaald. Ook wilden ze een deel hebben van het geld dat de zorgverzekeraars nog via het Ruwaard aan de artsen moesten uitkeren.

De grote vordering van de specialisten gaat vooral om verloren goodwill. Dat is geld dat ze betaalden om onderdeel te worden van de maatschap waarin ze gingen werken. Het is op dit moment niet duidelijk hoe groot die vordering precies is.

De curatoren kunnen de uitspraak via een hoger beroep aanvechten.

Het ziekenhuis in Spijkenisse werd na het faillissement overgenomen door het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Het Ikazia is inmiddels afgehaakt als mede-eigenaar van het Spijkenisse Medisch Centrum. Na aanvankelijke verliezen gaat het beter en schreef het SMC in 2017 zwarte cijfers.