Zwanger met diabetes: 'Haar ouders weten er in ieder geval alles van'

Elke dag krijgen 166 Nederlanders te horen dat ze diabetes hebben. Dat betekent de rest van je leven letten op wat je eet en doet, maar hoe gaat dat als je ook nog eens zwanger bent?

Eigenlijk wil je negen maanden lang de hele dag van alles eten, maar dat gaat niet zomaar als je diabetes hebt. De 27-jarige Lauren Childs vertelt dat ze altijd op moet letten hoe hoog of laag haar bloedsuikergehalte is.

Lotgenoten

De Vlaardingse is zwanger en dat is met diabetes echt topsport. Gelukkig heeft ze veel aan haar partner Bjorn. Hij weet alles van de ziekte af, want hij heeft zelf ook suikerziekte. Dat de twee toch besloten een kindje te nemen, lijkt dan gewaagd.

"Maar de kans dat zij het ook krijgt, is heel klein", vertelt Lauren. Ze heeft diabetes type 1. Van de honderd kinderen die een ouder hebben met dit type diabetes, krijgen zo'n drie kinderen het zelf ook.

"En als ze het heeft, dan heeft ze wel twee ouders die er alles vanaf weten", voegt Lauren daaraan toe. Ze was zelf zeven toen de diabetes bij haar werd ontdekt. Vanaf die dag let ze goed op wat ze eet en meet ze haar bloedsuiker.

Sensor

Dat deed ze altijd op de klassieke manier, met een prikje in haar vinger en een apart apparaatje. Nu hangt er een sensor aan haar lijf, omdat ze zwanger is. De sensor meet de hele dag door of het goed gaat met Lauren. Is dat niet zo, dan krijgt ze een waarschuwing.

Zo'n kastje is ideaal, maar zeker niet voor iedereen te betalen. Lauren heeft er nu eentje gekregen omdat ze zwanger is. "Sommige mensen betalen hem zelf, maar het is echt ontzettend duur", vertelt de Vlaardingse.

"De Diabetesvereniging is heel hard bezig om zo'n sensor voor iedereen toegankelijk te maken, dat zou heel fijn zijn want ik heb er heel veel aan. Maar een vriendin van mij zou hier ook veel aan hebben. Zij krijgt hem alleen niet, omdat ze niet zwanger is."

Gevaar

Met een beetje zoet eten of juist een extra glas water vangt Lauren haar pieken en dalen in suikers op. Het is tijdens haar zwangerschap extra belangrijk om de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Het kindje loopt anders gevaar.

Kinderen van ouders met suikerziekte zijn vaak groot bij de geboorte. Daarom bevallen vrouwen met diabetes vaak vroeg of krijgen ze een keizersnede. Als de baby zwaar is bij de geboorte, heeft zij op latere leeftijd meer kans op overgewicht en diabetes type 2.

Daarnaast heeft de baby meer kans op een open ruggetje, hazenlip of hart- en vaatziekten. Lauren is nu 26 weken zwanger en met het kleine meisje in haar buik gaat alles goed.