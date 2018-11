Zangeres Elisa wil niet onverschillig zijn

Met haar nieuwe single Onverschilligheid wil de Rotterdamse zangeres Elisa van Dolderen mensen laten nadenken. "Probeer wat meer voor een ander te doen", is haar motto.

De 37-jarige zangeres, in 2005 afgestudeerd aan het conservatorium, is van vele markten thuis. Ze schrijft haar eigen muziek, maar maakt ook nummers voor andere artiesten. Ze spreekt voice-overs in en geeft zang- en muziekles.

Zelfs de allerkleinsten kunnen bij haar terecht. Haar jongste leerling was zeven maanden.

Pardon? Ja, echt! "Muziek helpt bij de ontwikkeling van de hersentjes", weet de zangeres. "Het is dus heel goed om het al op heel jonge leeftijd te introduceren."

Zelf is ze moeder van twee kinderen: een dochtertje van zes en een zoontje dat nog baby is. Niet toevallig dus dat ze eerder voor PUUR Project Mama veel nummers over moederschap heeft gemaakt. "Ik hoefde maar naar mijn dochtertje te kijken en ik had een liedje klaar."



In het project kwamen overigens niet alleen roze wolken voorbij. Elisa zong ook over verdrietige verhalen en gebroken moederharten. Bijvoorbeeld over een jongetje dat enorm gepest werd.