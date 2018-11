Politie en havenwerkers slaan handen ineen tegen verhoging AOW-leeftijd

De politie en havenwerkers gaan volgende maand samen actie voeren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De actie duurt precies 66 minuten, de nieuwe pensioenleeftijd.

Het is voor het eerst dat de politiebonden en FNV Havens de handen ineenslaan. "De politiebonden en FNV Havens zijn ieder op hun eigen manier al een tijdje bezig om bij de politiek aan te dringen op het bevriezen of het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd", zegt Niek Stam van FNV Haven. "Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat we onze krachten een keer bundelen."

Volgens de bonden moeten politiemensen en arbeiders in de haven de mogelijkheid hebben om vervroegd met pensioen te gaan. Het werkpatroon van deze groep zou een kortere levensverwachting met zich meebrengen.

"Ook om die reden is de klakkeloze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een politiek besluit van een ongekende kortzichtigheid", zegt Stam. "Het wordt tijd dat deze onrechtvaardigheid wordt stopgezet."

"Deze mensen verdienen een mogelijkheid om te stoppen met werken op een moment dat hun gezondheid nog niet volledig gesloopt is door hun werk", zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. "Het is noodzakelijk dat de politiek een eind maakt aan de 'automatische' verhoging van de AOW-leeftijd."