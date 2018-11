Support Casper zorgt voor doorbraak bij kweek virussen in Erasmus MC

De stichting van prof dr. Casper van Eijk stelt geld beschikbaar voor de bouw van speciale units in het Erasmus MC waar oncolytische virussen kunnen worden gekweekt. De virussen zijn bedoeld om tumorcellen uit te schakelen. Een nieuwe behandeling van alvleesklierkanker komt daarmee een stuk dichterbij.

Alvleesklierkanker is de meest dodelijke vorm van kanker in Nederland. Dagelijks sterven er acht tot tien mensen aan.

De kans op herstel is klein. Slechts zeven procent van de patiënten blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen een half jaar na de diagnose.

Sinds het najaar van 2015 is de campagne Support Casper in het leven geroepen om mensen bewust te maken van alvleesklierkanker en om geld in te zamelen voor nieuwe vormen van behandeling.

In de strijd tegen alvleesklierkanker werkt Casper van Eijck samen met artsen en wetenschappers van verschillende academische centra.

De kweek-units in het Erasmus MC moeten eind 2019 klaar zijn. De zogeheten viro-immunotherapie is mogelijk niet alleen baanbrekend voor alvleesklierkanker, maar ook voor andere moeilijk te behandelen vormen van de ziekte.