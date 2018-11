Rotterdamse traditie van stadstekenaars in ere hersteld

Het Stadsarchief Rotterdam en het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) hebben tien kunstenaars de opdracht gegeven om gebouwen in de stad te tekenen. Daarmee is een oude traditie in ere hersteld.

Tot eind jaren tachtig gaf het Stadsarchief elk jaar opdracht aan tekenaars om de veranderingen in de stad vast te leggen. “Tekeningen geven een andere weergave van de stad”, legt Wanda Waanders van het archief uit. “Een foto laat het zien zoals het is, maar een kunstenaar kijkt op een heel andere manier naar de stad.”

In de collectie van het Stadsarchief zijn alle tekeningen opgenomen. Er is ook werk van lang geleden te vinden. Voordat fotografie werd uitgevonden, werd de stad ook door tekenaars vastgelegd.

Architect Maaskant

Dit jaar hebben de kunstenaars opdracht gekregen om Rotterdamse gebouwen van de bekende wederopbouwarchitect Huig Maaskant te tekenen. Aanleiding hiervoor is de uitreiking van de veertigste Maaskantprijs. Die wordt vrijdag door burgemeester Aboutaleb in de Kunsthal uitgereikt.

Maaskant heeft de prijs zelf bedacht. De eerste Maaskantprijs is in maart 1978 uitgereikt. Architect Maaskant heeft dat niet meegemaakt. Hij overleed in mei 1977. De prijs is bedoeld voor mensen die zich onderscheiden op het gebied van architectuur en stedenbouw.

Euromast

Bekende gebouwen in Rotterdam van de hand van Maaskant zijn onder meer de Euromast, het Groothandelsgebouw, het verzamelgebouw bij het Zuidplein en het Hilton Hotel. Van tien ontwerpen van Maaskant zijn nu dus kunstwerken gemaakt.

“Ze zijn ontzettend mooi en zo divers”, zegt directeur Ove Lucas van het CBK. “Wat je ziet is dat iedere kunstenaar z’n eigen blik heeft op een gebouw of object. De opdracht was redelijk vrij. Er moest wat herkenbaarheid zijn, maar tegelijkertijd mocht de artistieke vrijheid ook genomen worden.”

Adriaan Volkerhuis

Kunstenaar Sandim Mendes kreeg de opdracht om het Adriaan Volkerhuis in Rotterdam-Kralingen te tekenen. Het kantoorpand uit de jaren 70 is vanaf de Maasboulevard goed te zien. Mendes koos voor een ander standpunt.

Via de routeplanner kwam zij terecht op het bruggetje over de Buizenwerf met uitzicht op het Adriaan Volkerhuis. “Ik had het zo niet verwacht in deze buurt”, vertelt Mendes. “Het heeft zo’n intense aanwezigheid in deze buurt tussen de woningen.”

Het idee om kunstenaars de stad te laten tekenen juicht ze toe: “Ik vind het een heel tof project, vooral omdat het een oude traditie is. Mooi dat ze ons de kans hebben gegeven om dit te doen.”

Voortzetting

Als het aan het Stadsarchief en het Centrum Beeldende Kunst ligt, wordt de traditie voortgezet. Dit jaar is een pilot. Zowel Ove Lucas als Wanda Waanders hopen dat het voortaan een jaarlijks vervolg krijgt.

De tien tekeningen zijn van 16 november tot 2 december in de Kunsthal te zien. Daarna worden ze opgenomen in het Stadsarchief.