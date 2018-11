Ed's oliebollentest: 'Ik moest er een beetje aan voelen, trekken en ruiken'

Weerman Ed Aldus heeft zijn handen (maar vooral zijn mond) vol gehad aan het testen van oliebollen. Meesterbakker Voskamp had jaren op rij de beste oliebollen volgens de AD Oliebollentest. Nu deze test is afgeschaft, zoekt de bakkerij zelf fijnproevers.

Arnold Kabbedijk is verantwoordelijk voor het oliebollenproces bij Voskamp. Hij vertelt over het panel: “De test houdt in dat mensen gaan bepalen welke richting we op gaan voor de oliebol van 2018.” De fijnproevers kregen oliebollen met verschillende receptuur voorgeschoteld.

Een meesterbakker is continu op zoek naar verbetering van het recept van de oliebol en ook het oordeel van RTV Rijnmondweerman wordt meegenomen in de zoektocht naar de lekkerste bol.

De oliebol wordt getest op verschillende aspecten, zoals knapperigheid, kleur, kleffigheid en smaak. Ed proeft uiteraard op geheel eigen wijze: “Ik had ze natuurlijk voorzichtig moeten proeven, maar ik stak die halve bol in mijn bakkes. Ik moest er een beetje aan voelen, trekken en ruiken."

Met de twee best beoordeelde recepten van de testavond gaan de bakkers verder, om uiteindelijk de lekkerste oliebol te maken.