Vlaardingen wil langer cameratoezicht

Burgemeester Jetten van Vlaardingen wil dat het cameratoezicht in haar stad met nog eens acht jaar wordt verlengd. Een voorstel daarover wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het cameratoezicht werd in 2010 ingevoerd in het centrum van Vlaardingen. Volgens de gemeente is het een aanvullend middel bij het handhaven van de orde.

"Incidenten die plaatsvinden worden sneller waargenomen, daarnaast kunnen deze beelden opsporingsonderzoeken ondersteunen en als bewijslast gebruikt worden bij strafzaken."