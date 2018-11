Meer dan een half miljoen euro voor schilderij met cataloguswaarde van 800 euro

Tijdens de veiling van dinsdagavond liepen de biedingen hoog op in veilinghuis Vendu in Rotterdam. "Waar gaat dit naartoe?", dacht veilingmeester Arne Bonsaksen.

Het schilderij De aanbidding der herders, een vroeg 17e eeuws werk, ging onder de hamer voor 570.000 euro. En dat terwijl het in de catalogus stond voor een bedrag tussen de 800 en 1600 euro.

"Waarschijnlijk dachten meerdere bieders dat het om een werk van de Italiaanse Annibale Carracci is," zegt Bonsaksen. "Die zijn tegen elkaar op gaan bieden met dit meer dan een half miljoen euro als resultaat."

Het is niet duidelijk of De aanbidding der herders ook echt van Annibale Carracci is. Het is namelijk niet gesigneerd. "Wij hebben van tevoren het werk laten bekijken door onze kunstkenner", legt de veilingmeester uit. "Die heeft het ook laten onderzoeken door een expert op het gebied van Italiaanse kunst. Het zou kunnen dat het een werk van Annibale Carracci is."

Het was een spannende veilingavond voor Bonsaksen. "Ik vind het mooi als we iets voor een goed bedrag kunnen verkopen, maar ik dacht ook: wat verkopen we hier?" Wie het kunstwerk uiteindelijk op de kop wist te tikken is niet bekend.