Ook tweede veld verzakt op Schiedams sportcomplex boven de A4

Ook een tweede veld op het sportcomplex Willem-Alexander boven de A4 in Schiedam toont tekenen van verzakking. Dat zegt de gemeente Schiedam. Er is geen gevaar voor de sporters en het veld kan gewoon gebruikt worden.

Het onderzoek naar de oorzaakt van de verzakkingen bovenop het tunneldak heeft meer tijd gekost dan de verwachte zes weken. Het onderzoek is afgerond, het wachten is nu op de second opinion.

Verzakt

In augustus van dit jaar werd vastgesteld dat het meest noordelijke veld verzakkingen waren vastgesteld. Ook delen van de indoor atletiekbaan waren verzakt.

Het sportveld van VV Kethel Spaland is gerepareerd en is vorige maand weer in gebruik genomen. Maar ook het naastgelegen veld is verzakt.

Volgens de gemeente is er geen reden om het veld per direct aan te pakken. Het kan veilig gebruikt worden. De reparaties staan gepland voor de zomervakantie van 2019.

Bouwconsortium A4all voert elke week controles uit op het complex. Voor het einde van dit jaar moet duidelijk worden wat er nodig is voor de reparaties.