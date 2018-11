Ronde vorm depot Boijmans van Beuningen wordt zichtbaar

Langzaam worden de eerste contouren zichtbaar van het nieuwe depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Deze maand is begonnen met de ontkisting van het depot.

De houten buitenkist rond het pand wordt verwijderd. Deze zorgt voor steun van het beton dat erin gestort is. Het heeft een half jaar geduurd voor dit uitgehard was, door alle krachten die op het beton werken.

In het voorjaar gaat de betonnen wand bekleed worden met meer dan zestienhonderd enorme spiegels.

"We zijn er bijzonder trots op wat we hier gerealiseerd hebben", zegt projectdirecteur Hans Polderman. "We realiseren meer soorten werk met bijzonder beton, maar dit is wel een heel speciale door zijn ronde vorm. Ik denk eigenlijk dat geen enkele aannemer in Nederland kan aangeven dat 'ie zo'n project al eens eerder heeft gedaan."

Op de bouwplaats bij het Museumpark is ook gestart met de bouw van de tweede verdieping van het depot. Hiervoor worden prefab betonelementen geplaatst. Dat kan, omdat de ronding van de bol afneemt. Het is niet meer nodig om beton te storten 'op het werk'.

"Die elementen worden in een fabriek geproduceerd", vertelt Polderman. Per verdiepingsring zijn 64 elementen nodig. Iedere dag worden zo'n zes tot acht elementen geplaatst. De verwachting is dat over een maand of zes het hoogste punt bereikt wordt.