Mensen opgepakt in Dordt en Rotterdam in ontvoeringszaak

De politie heeft in Rotterdam en Dordrecht drie mensen opgepakt voor een ontvoeringszaak in Boskoop. Een van de verdachten is een 18-jarige Rotterdamse.

In juli van dit jaar werd een 23-jarige man in Boskoop overvallen door twee mannen. Een van hen had een pistool. De ander had een mes. Daarna is meerdere keren geprobeerd om te pinnen met de pas van het slachtoffer.

In september zijn al twee mannen uit Gouda en Waddinxveen aangehouden. Zij zitten nog altijd vast.

Eerder was al een 18-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt. Zij werd na verhoor weer vrijgelaten. Vorige maand volgde nog de arrestatie van een 27-jarige man uit Alphen aan den Rijn in Dordrecht. Begin deze maand was er nog een aanhouding in Waddinxveen.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.