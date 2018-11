Deel dit artikel:













Terugluisteren: verkiezingsdebat Molenlanden

Over een week staan voor Molenlanden en de Hoeksche Waard de gemeenteraadsverkiezingen gepland. In aanloop naar de verkiezingen organiseert RTV Rijnmond debatten in deze twee gemeenten.

Het debat in de toekomstige gemeente Molenlanden was deze woensdag, in de Hoeksche Waard staat het debat vrijdag gepland. De debatten worden live uitgezonden in het radioprogramma Rijnmond Nu, van 16:00 uur tot 19:00 uur en zijn ook via Rijnmond.nl terug te luisteren.