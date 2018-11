Deel dit artikel:













Rotterdamse jongeren voeren actie tegen Schotse Brexit Rotterdamse jongeren voeren actie tegen Schotse Brexit

Het was - zeker gezien de temperaturen - best een opvallend gezicht. Zeven jonge gasten op het Kruisplein in Rotterdam, gekleed in een kilt. En het waren geen Schotten, maar ze voerden woensdagmiddag wel actie voor Schotland.

'Keep Scotland in the EU' stond te lezen op een van de spandoeken voor de jongeren. "We willen aandacht voor de gevolgen van de Brexit. En dan voornamelijk voor de Schotten", zegt Emiel, een van de jongeren. Bij het referendum over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie was er in Schotland een meerderheid tegen de Brexit. Toch gaat ook Schotland uit de EU. "Er is gewoon sprake van een Engelse overmacht", gaat Emiel verder. "En op die manier moeten ze onvrijwillig de EU verlaten." De jongeren hebben allemaal een band met Schotland, zeggen ze. Het land, de natuur, de hardwerkende mensen én de whiskey spreekt ze aan, zeggen ze. "En daarom willen we onze steun toekennen", zegt Thomas rillend van de kou. De betogers willen binnenkort ook mogelijk actie voeren bij de Erasmus Universiteit.