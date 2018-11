Droneteam brandweer helpt bij vangen drugsverdachten bij ECT

De politie heeft maandag op het terrein van ECT in de Europoort verdachten van drugshandel kunnen aanhouden. Bij de actie werd voor het eerst de hulp van het droneteam van de gezamenlijke brandweer uit Rozenburg ingeroepen. Met de drones werd geprobeerd de verstopplaats van de mannen te achterhalen.

Het verhaal begon zondagavond. Toen voerden politie en de douane een drugsactie uit op het het terrein van de containerterminal. Het vermoeden bestond dat er indringers op het terrein waren. Zij kwamen in containers verstopte drugs ophalen.

De zoektocht ging de volgende dag verder, omdat de verdachten nog niet waren gevonden. Dat had voor ECT ook gevolgen, want het werk op dat deel van de terminal werd stilgelegd.

De politie wilde de helikopter inzetten om de mensen te vinden, maar die was niet beschikbaar. Daarom werd de hulp van het droneteam ingeroepen.

Oefening

''Het is voor het eerst dat we dat hebben gedaan'', vertelt een woordvoerder van de gezamenlijke brandweer. ''Het was een uitzonderlijke situatie omdat de helikopter niet inzetbaar was. Wij zagen het als een oefening. Voor ons was het een keer iets anders dan oefenen op een leeg veldje.''

Vooraf was wel afgesproken hoe te handelen bij een andere calamiteit. De woordvoerder van de brandweer: ''Als onze inzet bij een brand of een drenkeling nodig was geweest, dan waren we direct gestopt. Die taak gaat altijd voor.''

De brandweerman kan en mag niet vertellen of de verdachten met de hulp van de drone zijn gevonden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er wel aanhoudingen die dag op het ECT-terrein zijn verricht.

Woensdag werden opnieuw mensen op het terrein aangehouden, aldus justitie. RTV Rijnmond heeft van bronnen bevestigd gekregen dat er ook drugs zouden zijn gevonden.

Blijft de vraag of het droneteam van de hulpdienst nog vaker bij opsporing wordt ingezet. De woordvoerder van de brandweer: ''Dat moeten we nog bespreken.''