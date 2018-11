Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Rotterdam-Zuid

Aan de Slinge in Rotterdam-Zuid is woensdagavond iemand gestoken. Volgens de politie kregen twee mannen op straat ruzie met een andere man. Op een bepaald moment trok een van hen een mes en stak in op een van de andere mannen.

Het slachtoffer werd geraakt in het bovenlichaam en wist nog een stukje verder te lopen en zakte vervolgens in elkaar. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de dader er vandoor gegaan richting metrostation Slinge.