Amerikanen en Gladiatoren bereiden zich voor op bokswedstrijd

De Cruise Terminal Rotterdam staat komend weekend volledig in het teken van boksen. Aan de Wilhelminakade zullen dan twee grote evenementen worden gehouden: Gladiatoren aan de Maas en de boksinterland tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Boksschool Van 't Hof in Rotterdam-Crooswijk kon woensdag rekenen op een volle gym. Terwijl de Amerikaanse boksers zich nog eens flink in het zweet werkten, keken gladiatoren Isabelle Boone en David Schell vanaf de zijkant toe. Zij zijn zaterdag 'aan de beurt'. Team USA komt zondag pas in actie.

Boone is één van de zestien ondernemers die zaterdag de ring in gaat stappen. "Wij zijn nu een jaar bezig met de voorbereiding. Dat is relatief lang. We zijn vanaf november aan het trainen", vertelt Boone.

De meeste zakenmensen hebben nauwelijks tot geen bokservaring."Het is best wel pittig. Dat heb ik eerlijk gezegd wel een beetje onderschat", geeft Schell toe.

Een stuk ervarener zijn de Amerikaanse boksers. Al zit Richard Torrez nog in de tienerjaren. Hij komt uit in het zwaargewicht en is pas negentien jaar oud. "Ik zeg niet dat ik bang ben voor zondag, maar ik zie dit gevecht als een uitdaging. Ik ben er klaar voor en heb zin om te laten zien wat ik kan", aldus de vastberaden Torrez.

Tavares

Wie ook in de gym aanwezig was, is David Price. De Britse bokser uit Liverpool, die op de Olympische Spelen van 2008 in Peking de bronzen medaille pakte, is in de havenstad om te sparren met Luis Tavares. De 27-jarige Rotterdammer stapt in december de ring in tijdens GLORY in Rotterdam Ahoy.

"Voordat ik Tavares ontmoette, had mijn coach veel over hem verteld", vertelt Price. "Ik snap nu waarom mensen hem zo hoog inschatten."

Zelf is Price in voorbereiding op een gevecht die later in december zal plaatsvinden. "Mijn doel is om nu nog steeds zo succesvol mogelijk te zijn", zegt de Brit.

Info