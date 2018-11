Top Feyenoord en Stadion Feijenoord praten later verder

De directies en Raden van Commissarissen van Stadion Feijenoord en Feyenoord Rotterdam NV zijn woensdag bij elkaar gekomen om te praten over de ontwikkelingen van het nieuwe stadion. Wat uit dat gesprek is gekomen, wil de woordvoerder van Feyenoord City niet melden.

De partijen zetten dit gesprek op korte termijn voort. Wanneer dat zal worden gehouden, kon de woordvoerder niet zeggen.

De gemeente Rotterdam hoopt dat Feyenoord nog in november een beslissing neemt over de plannen voor Feyenoord City. Als dat later wordt, dan ontstaat er vertraging en komt de oplevering van het nieuwe stadion in 2023 in gevaar.