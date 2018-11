Aandacht voor ernstige mishandeling Vlaardingen in Bureau Rijnmond

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond onder meer aandacht besteed aan een ernstige mishandeling in Vlaardingen en een inbreker die goed op beeld staat.

Bij een opstootje aan de Surfplas in Vlaardingen raakte begin november een man ernstig gewond. Hij is de organisator van een feest dat die avond gehouden werd bij een restaurant aan de Surfplas.

De 48-jarige man wilde een ruzie sussen, maar moest dat zelf met ernstig letsel bekopen. Hij ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal, maar ook naar eventuele andere slachtoffers.



Ook laat Bureau Rijnmond beelden zien van een inbreker die dacht zijn slag te slaan, maar toen merkte dat de bewoner van het huis in Rotterdam-Nesselande waar hij wilde inbreken, thuis was.

De man probeerde de voordeur te openen met een sleutel die hij had gestolen uit de auto van de bewoner. Hij ging er als een haas vandoor op een fiets toen hij merkte dat dit niet de goede sleutel was én dat de bewoner gewoon thuis was. De man staat goed op beeld.



Het Openbaar Ministerie (OM) legt daarnaast in Bureau Rijnmond uit waarom er dertig jaar cel is geëist tegen de verdachte van een dubbele liquidatie op de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Op 20 december vorig jaar kwamen daar twee mannen van 25 en 26 jaar oud om het leven, toen ze onder vuur werden genomen in de geparkeerde auto waarin zij zaten.



