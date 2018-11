Ontploffende tablets of powerbanks waarschijnlijk oorzaak brand Molenaarsgraaf

Edwin van der Ham zag zijn levenswerk in rook opgaan, eind september. Door een brand werd het bedrijf Montapacking in Molenaarsgraaf compleet verwoest. Hoewel er lange tijd niets duidelijk was over de oorzaak van de brand, is volgens de eigenaar uit camerabeelden gebleken dat mogelijk opgeslagen tablets en usb-powerbanks de boosdoener zijn geweest.

De brand brak eind september uit bij het bedrijf aan de Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf. Het pand was 10 duizend vierkante meter groot. De brandweer rukte massaal uit en zette ook een blushelikopter in, maar het pand was niet meer te redden.



De politie constateerde twee weken na de gebeurtenis dat de brand waarschijnlijk niet is aangestoken. "Daarna is de verzekering bezig geweest met de oorzaak", vertelt Van der Ham. "Er zijn camerabeelden geanalyseerd, waarop te zien is dat er rechts achterin het pand kleine ontploffingen zijn geweest."

Op die plek lagen tablets en powerbanks opgeslagen. "Ze lagen niet aan de lader, maar zaten allemaal nieuw in de doos. De kans is zo ontzettend klein dat dit gebeurt, dit is niet te voorkomen."

De sloop van het pand is inmiddels in volle gang. "Ze zijn nu drie weken bezig, maar ik schat dat het nog wel twee weken gaat duren", zegt Van der Ham. "Het is een enorme klus, want er zitten honderden tonnen staal in."

Zoals het er nu naar uit ziet, is de fundering niet beschadigd. "We hopen zo snel mogelijk weer een nieuw pand op de oude fundering te bouwen. De architect is al aan het tekenen en ook met de gemeente zijn we in goed overleg om zo snel mogelijk weer een eigen pand hier te hebben."