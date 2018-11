Deel dit artikel:













Automobilist belandt in het water in Streefkerk Foto: Brandweer Schoonhoven

Aan de Middenpolderweg tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland is in de nacht van woensdag op donderdag een auto te water geraakt. De automobilist was buiten bewustzijn en kon niet zelf de auto uit.

Ambulancepersoneel en agenten wisten hem op het droge te krijgen. Daar is de reanimatie gestart. Het slachtoffer is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk.